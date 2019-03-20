أكدت مصادر محلیة في محافظة إب، وسط الیمن، مغادرة عناصر ميلیشیا الحوثي الانقلابیة من بعض نقاط الميلیشیا المنتشرة في المحافظة.
وذكرت المصادر اليوم الأربعاء، 20/آذار/2019 أن "الميلیشیا الحوثیة وجھت بتخفیف عدد من النقاط الحوثیة في بعض المدیریات.
ولفتت إلى أن التخفيف كان بغرض نقلھم إلى جبھات القتال الحوثیة بعد الخسائر البشریة الكبیرة التي تكبدوها في هذه الجبھات".
يشار إلى أن ميلیشیا الحوثي الانقلابیة اتواجه مشكلة تراجع أعداد المقاتلین في صفوفها بسبب رفض الأھالي تجنید أبنائھم، بالإضافة إلى خسائرھم البشریة الكبیرة.
كانت هذه تفاصيل خبر المليشيا تسحب عناصرها من نقاط تفتيش في إب لدعم جبهات القتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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