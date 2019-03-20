شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك عسكري على الأرض بعملية عسكرية واسعة بقيادة وزير الدفاع الأسبق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر عسكري إن قوات اللواء 20 بقيادة وزير الدفاع الأسبق، اللواء هيثم قاسم طاهر، حررت وادي المقصب وعدداً من الجبال في منطقة البرح غرب محافظة تعز، بعد مواجهات عنيفة انتهت بمصرع عشرات من قيادات وعناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي اليوم، إن قوات الجيش الوطني ممثلة باللواء 20 نفذت عملية عسكرية ضد المليشيات، وطهرت مساحات واسعة في وادي المقصب وجبل المثهبة والتباب الحمر وديمة اليقظة في البرح.

واعلنت عن مقتل أكثر من 25 حوثياً بينهم قيادات ميدانية وإصابة آخرين في المواجهات التي شارك فيها طيران التحالف العربي.



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