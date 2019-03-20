شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرًا الكويت تزف البشرى لليمنيين وتعلن عن ‘‘الاتفاقية الكبرى’’ مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب في اليمن .. وهذه تفاصيلها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، اتفاقها مع أمريكا على مرجعيات إنهاء الحرب في اليمن.
وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن بلاده تشدد دائماً على ضرورة التوصل لحل سياسي في اليمن.
وأوضح الصباح أن الكويت تتفق مع واشنطن على حل الأزمة اليمنية على أساس المرجعيات السياسية.
ولفت إلى أن الكويت ترتبط مع الولايات المتحدة بعلاقات قوية في مختلف المجالات.
وانطلقت في الكويت اليوم، اجتماعات الحوار الاستراتيجي الأمريكي – الكويتي، والذي يجرى بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
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