شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : قناة المسيرة الحوثية تنقل قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثيين، مقتل ضباط في الجيش السعودي وعسكريين يمنيين بهجوم شنته في قطاع نجران جنوب غربي السعودية. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثي:" أن مليشياتها نفذوا عملية هجومية على موقع مستحدث بالقرب من رقابة مراش في نجران. وأضافت أن العملية أسفرت عن مقتل 3 ضباط سعوديين و12 عسكريا يمنيا. وتستمر هذه الجماعة الضلالية بنشر هكذا اخبار للحرب النفسية ولتشجيع مليشياتها في هذه الحرب التى زرعتها إيران واذنابها في اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــــــــاجل : قناة المسيرة الحوثية تنقل قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.