الدعيس: نأسف لتوظيف أطراف لبنانية وسائل إعلامها للنيل من اليمن

التقى سفير اليمن في بيروت عبدالله الدعيس اليوم وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة لاستثمار وسائل الإعلام اللبنانية بما يخدم القضايا المشتركة وتسليط الضوء على ما يجري في اليمن وإظهار حقيقة الأحداث المؤسفة وبيان جذور الأزمة التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أعرب السفير عن أسفه لتوظيف بعض الأطراف اللبنانية لوسائل إعلامها في التحريض الطائفي والمناطقي ونشر التقارير والأخبار المضللة في محاولة لتمزيق النسيج الاجتماعي اليمني.. علاوة على قيام حزب الله بدعم واستضافة قناتي الساحات والمسيرة التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية.

واستعرض مستجدات الأوضاع في اليمن وتعنت المليشيا ورفضها للجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب من خلال تنصلها عن تنفيذ اتفاقية السويد التي وقعت عليها قبل أشهر حيث انتهت المهلة الزمنية للتنفيذ دون أن تنفذ أي من بنودها.