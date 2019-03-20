نائب الرئيس يعزي في استشهاد العقيد الأقرع

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى العميد خالد صالح الأقرع قائد اللواء الأول مشاه جبلي في استشهاد أخيه العقيد سعيد صالح الاقرع وهو يرابط في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

وطبقا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ" فقد أشاد نائب الرئيس بمناقب الشهيد وبطولاته وما سطره من شجاعة في مختلف الجبهات وثباته مع زملائه من أبطال الجيش في مواجهة الميليشيات الإمامية الكهنوتية.

وعبر نائب رئيس الجمهورية في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد وزملائه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.