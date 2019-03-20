جمال محسن: تجنيد الحوثي للأطفال جريمة حرب يجب أن يعاقب عليها

طالب الدكتور جمال محسن رئيس تحرير "الخليج 365"، حول جريمة تجنيد الأطفال والتي يرتكبها مليشيا الحوثي بمحاسبته لانها تعد ضمن جرائم الحرب.

وأضاف محسن في مداخلة هاتفية على قناة "الغد المشرق"، بأن كلما قل عدد المقاتلين لدى الحوثي، قاموا بتجنيد الأطفال لسد عجزهم. وأوضح محسن بأن هذة الجريمة التي يرتكبونها تؤثر علىا المجتمع، مطالبا المتجمع الدولي باتخاذ خطوات حاسمة ضد المتسببين في هذا الامر .

وأشار بأن آخر الاحصائيات حول تجنيد الأطفال هو 25 ألف طفل، وهناك تصاعد في أعداد الأطفال المجندين، بعد انقطاع الأطفال عن دراستهم.

وقال محسن بأن هناك إعداد لهؤلاء الأطفال وتأهيل نفسيتهم، موضحاً بأن القانون اليمني يجرم التجنيد الإجباري.