غلاب: أردوغان تعامل بانتهازية مع هجوم نيوزيلندا

قارن الكاتب والمحلل السياسي، نجيب غلاب، بين تعاطي رئيسة وزراء نيوزيلندا المسئول مع الهجوم على المسجدين وبين استغلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له.

وكتب غلاب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، 20/آذار/2019: بينما استغل اوردغان العمل الارهابي كمجال انتهازي تعبوي لإثارة الكراهية وتوظيفه في الانتخابات الداخلية وللتسويق وجدنا رئيسة وزراء نيوزيلاند ومؤسسات دولتها حولت العمل الإرهابي إلى فاعلية لحماية الحق ولتواصل والتسامح وحملة لمحاربة الارهاب وأنسنة الحرب والنبذ للجريمة الإرهابية.

وقتل وأصيب في الهجومين ما يزيد على 70 من المصلين الجمعة الماضية.