العوج يبحث في الكويت استئناف تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق العربي للإنماء

ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج اليوم مع مدير الدائرة الفنية بالصندوق العربي للإنماء المهندس احمد عثمان وعدد من المختصين في الصندوق، اوضاع المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بتمويل الصندوق ومنها مشاريع الطرق الريفية في عدد من المحافظات اليمنية ومشاريع تطوير شبكة المياه والصرف الصحي لمدينة عدن ومشرع مرافق الصرف والصحي بمدينتي سيئون وتريم وإعادة تأهيل طريق المكلا ـ سيحوت.

وجرى خلال اللقاء مناقشة اوضاع بعض المشاريع المتوقفة ومنها مشروع الطريق البحري خورمكسر - المنصورة بعدن وتذليل الصعاب لاستئناف انجاز المشروع، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

وتقدم وزير التخطيط بطلب للجانب الكويتي للمساهمة في تمويل مشروع اعادة تأهيل وتطوير مصفاة عدن.. لافتا للدور الذي تلعبه المصفاة في توفير المشتقات النفطية والعائد الاقتصادي المترتب على ذلك ناهيك عن فرص العمل التي توفرها المصفاة والدور الاجتماعي الذي تلعبه.

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وتم الاتفاق على توفير دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع ليتم دراستها بعد ان ابدى المختصون في الصندوق الاستعداد للتعامل مع الطلب بما يلبى مصلحة الجمهورية اليمنية وفقاً لإجراءات التمويل المتبعة في الصندوق.

واكد مدير الدائرة الفنية بالصندوق استمرار الصندوق في دعم عملية التنمية في اليمن من خلال المضي في استكمال العمل في المشاريع الجارية ، والتعاطي مع أي متطلبات لضمان عملية التنفيذ.. مؤكداً استعداد الصندوق المساهمة في تمويل مشاريع وبرامج الاعمار والتعافي الاقتصادي.

حضر اللقاء سفير اليمن لدى الكويت الدكتور على منصور بن سفاع.