مقاتلات التحالف دك معاقل المليشيا في كتاف صعدة بـ 5 غارات

شنت مقاتلات التحالف العربي، الثلاثاء، 5 غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكر بيان للجيش اليمني أن طيران التحالف شن 5 غارات على مواقع وتحركات لمليشيا الحوثي في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر المليشيا وتدمير دوريات عسكرية.

من جانبها، تصدت قوات الجيش اليمني لهجوم شنته مليشيا الحوثي باتجاه مركز مديرية كتاف، حسب البيان.

وأضاف البيان أن المواجهات العنيفة في تخوم مركز المديرية أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي وتدمير عربتين للمليشيا.

وتشهد مديرية كتاف مواجهات عنيفة متكررة، تمكنت خلالها قوات الجيش اليمني من إحراز تقدم في عدة مناطق بإسناد من مقاتلات التحالف العربي.