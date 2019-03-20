في ماذا تكمن أهمية ذكرى 24 إبريل في حضرموت؟

دعا محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني؛ الجميع المشاركة بفعاليات الذكرى الثالثة لتحرير المكلا من تنظيم القاعدة والتي تصادف ال 24 من أبريل.
وقال البحسني من خلال تغريدة نشرها على صفحته في موقع "تويتر":يعتبر الـ24 من شهر إبريل حدثا هاما وعظيما في تاريخ حضرموت وشكل نقلة نوعية وانطلاقة نحو المستقبل الواعد.
واضاف:"لذا يجب أن يشارك الجميع في مختلف الأنشطة والفعاليات التي سترافق الذكرى الثالثة للتحرير"
واختتم بقوله: تلك الفعاليات المختلفة ستكون حافزا ودافعا معنويا للمواطنين وللأجهزة الامنية والعسكرية.
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