العولقي يكشف تفاصيل لقاء الزبيدي ووفد الإنتقالي بنائب وزير الخارجية الروسي

كشف المتحدث الرسمي باسم المجلس الإنتقالي الجنوبي، عضو هيئة رئاسة المجلس، سالم ثابت العولقي، تفاصيل لقاء رئيس المجلس، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي والوفد المرافق له بنائب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بغدانوف في مقر الخارجية الروسية.

وأكد العولقي في سلسلة تغريدات له بتويتر، أن اللقاء الذي وصفه بـ"الرسمي" بحث الكثير من القضايا وعلى رأسها قضية الجنوب بما يخدم تطلعات شعب الجنوب التواق إلى نيل استقلاله الوطني.

وأضاف أن اللواء عيدروس الزبيدي قدم خلال اللقاء، شرحاً مفصلا لجملة من القضايا ذات العلاقة باستقرار الوضع في المنطقة وإمكانية التعاون المشترك في مجمل القضايا الاخرى.

وكان اللواء الزبيدي والوفد المرافق له، قد وصلوا، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، بناءاً على دعوة رسمية، وذلك عقب زيارة ناجحة إلى العاصمة البريطانية لندن .

ويرافق اللواء الزبيدي في زيارته كلاً من، رئيس الجمعية الوطنية اللواء أحمد سعيد بن بريك، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس د. ناصر الخبجي، والمهندس عدنان الكاف، والمحامية نيران سوقي، و د. عبدالسلام صالح حميد عضو الجمعية الوطنية.