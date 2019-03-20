شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأمنية بتعز تقر إخلاء المدينة من المعسكرات وتولي الشرطة مهام تثبيت الأمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت اللجنة الأمنية في تعز، إخلاء المدينة من المعسكرات والتوجه نحو الجبهات بحيث تتولى الشرطة الأمن داخل المدينة.

وقررت اللجنة في اجتماع لها برئاسة المحافظ نبيل شمسان، تنفيذ حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين بجرائم القتل والفوضى وإقلاق السكينة العامة داخل المدينة ووضع قائمة بأسمائهم.

وكلف الاجتماع قائد المحور بوضع خطة عسكرية لإعادة تموضع الجيش الوطني لاستكمال مهمة تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي، وكذلك تكليف مدير شرطة المحافظة بوضع خطة أمنية لاستلام النقاط من الجيش.

وأكد المحافظ شمسان أن هذه الإجراءات ستتحول إلى قرارات ولن يكون هناك أي تراجع، متوعدا بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأرواح المواطنين أو مخالفة القانون.

وكانت الأجزاء الجنوبية في مدينة تعز قد شهدت اشتباكات بين قوات الجيش وأفراد مقربين من كتائب أبو العباس المدعومة من الإمارات.

وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت على خلفية اغتيال الضابط في اللواء 22 ميكا عبدالله مقبل من قبل مسلحين يتبعون يوسف الحياني، وهو قيادي محسوب على كتائب ابو العباس.

وأكدت قيادة اللواء 22 ميكا في بيان على ضرورة الإسراع في مواجهة خطر الجماعات الإجرامية، محذرة من خروج الوضع عن السيطرة.



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