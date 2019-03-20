شكرا لقرائتكم خبر عن مغترب يمني شهم يرفع رأس كل اليمنيين ويينقذ سعودية بعد وقوعها في ورطة كادت تدفع حياتها ثمنا لها..شاهد ماذا فعل هذا البطل اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن شاب يمني من انقاذ شابة سعودية من جريمة مروعة وانقذ حياتها من شابين مخمورين حاولا سرقة سيارتها الفارهة . وكشف شاهد عيان ان الفتاة كانت قد توقفت امام احدى محلات السوبر ماركت لشراء بعض الاغراض حين هاجمها شابان ليتدخل اليمني وينقذها منهما. ويقول شاهد العيان ان السعودية بعد انقاذها انطلقت بسيارتها ولم تتوقف حتى لتقديم الشكر للشاب اليمني الذي انقذها من كارثة ربما كانت ستدفع ثمنها غاليا.



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