شكرا لقرائتكم خبر عن اعاد تغريدة رئيس الوزراء معلقا عليها…ماذا قال السفير السعودي عن دعم بلاده للحكومة الشرعية وموظفي اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعاد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر نشر تغريدة على توتير لرئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك . وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد أكد في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تابعها " المشهد اليمني "والتي أعاد نشرها السفير السعودي بأن الحكومة الشرعية تعمل على الإيفاء بالتزاماتها بما يكفل استمرار تقديم الخدمات الطبية والوقائية للمواطنين، مشيرا فيها بأن في إطار هذا الالتزام وبتوجيهات من فخامة الرئيس،تستكمل الحكومة دفع مرتبات الأطباء وموظفي القطاع الصحي لشهري يناير وفبراير وبصورة منتظمة في سائر المحافظات بمافيها الخاضعة لسيطرة الإنقلاب . وقال السفير السعودي في رده على تغريدة رئيس مجلس الوزراء : ‏"تستمر الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف بتأكيد حرصها بالأفعال على إنقاذالشعب اليمني في كل اليمن بدفع الرواتب للقطاع الصحي بعد رواتب ‎الحديدة بينما تستمر الميليشات الحوثية المدعومة من ايران في قتل الشعب اليمني وإجاعته رافضة السلام وتنفيذ الاتفاقيات وآخرها اتفاقيات ‎ستوكهولم" .

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