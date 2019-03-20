كارثة حقيقة نزلت اليوم كالصاعقة على ابطال حجور وضربة موجعة ابكتهم اكثر مما ابكاهم استشهاد البطل ابو مسلم الزعكري ( صورة )

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عدن - ياسمين التهامي - أدى اليمين الدستورية أمام رئيس مايسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط الثلاثاء ، عضو مجلس الشورى محمد صالح الزعكري. وعقب أداء اليمين التقى المشاط عضو مجلس الشورى الزعكري جرى خلاله التطرق إلى ما اسماها المصدر انتصارت حققتها قواتهم في كشر والعبيسة لمواجهة ابناء حجور والمقاومة للميليشيا الشعبية التي اذاقت الحوثيين المر في الإنتفاضة الأخيرة.

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