مباحثات كويتية أميركية تؤكد على الحل السياسي للأزمة اليمنية

أكدت جلسة المباحثات التي جمعت وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ونظيره الأميركي، مايك بومبيو، على الحل السياسي للأزمة اليمنية .

وقال الصباح في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم الأربعاء، عقد جلسة المباحثات، "إنه عقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الأمريكي، وأنه اتفق على ضرورة تغليب الحل السياسي على الأزمة في اليمن".

ويقوم وزير الخارجية الأميركي، بزيارة للمنطقة إستهلها بدولة الكويت وتشمل القدس ولبنان.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، إن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط ثابتة ولا تغيير، وأنها تسعي لتحقيق السلام ومواجهة تهديدات القاعدة وداعش وإيران.

وقال بومبيو في المؤتمر الصحفي، أن بلاده تمد العون لأي دولة تريد أن تحد من قضايا الإرهاب، فضلا عن أنها تعمل على إنهاء الأزمة الخليجية حتى تتفرغ لمواجهة تهديدات إيران والتنظيمات الإرهابية.

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من جانبه قال، وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في كلمته، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مهمة؛ ليس فقط لأنها الأولى من نوعها لكن لأنها تأتي في ظروف حرجة أيضا.

وعن القضية الفلسطينية، أضاف الصباح، أن الكويت لديها ثقة في أن الإدارة الأمريكية لديها خطة مقبولة لتحقيق السلام في فلسطين وأنها تأخذ بعين الاعتبار الأطراف الأخرى في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الكويتي، أن بلاده ترتبط بعلاقات تاريخية مع الولايات المتحدة، حيث لديهما أجندة زاخرة بالقضايا المهمة التي تعمل البلدين على مناقشتها في مجالات متعددة.

ووقع وزيرا خارجية البلدين على هامش المؤتمر الصحفي مذكرة تفاهم في مجال التجارة والتعاون الثقافي لدعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون.