برنامج إعادة الاعمار يناقش احتياجات الوادي والصحراء من المشاريع

ناقش لقاء عقد اليوم بسيئون تدخلات البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية.

واستعرض وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري مصفوفة مشاريع بحاجة إلى تدخلات عاجلة شملت التعليم والصحة والكهرباء والمياه والطرق والتعليم العالي والتعلم الفني وتطوير الجانب الزراعي.

بدورة أوضح ممثل البرنامج المهندس عبدالاله الوليد أن اللقاء يأتي لتلمس احتياجات مديريات الوادي والصحراء في القطاعات الحيوية ، مشيرا إلى أن تدخلات البرنامج التي تعتمد على اليد العاملة اليمنية تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن و الارتقاء بالخدمات الأساسية .

تخلل اللقاء الذي حضره وكيل محافظة حضرموت سالم يسلم بن شرمان والوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي والوكيل المساعد لشئون الصحراء عضو البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن محمد صالح الصيعري إعطاء شرح موسع من قبل مدراء عموم الأجهزة التنفيذية لأوجه التدخلات التي يتطلبها الواقع للنهوض بالخدمات ورفع قدراتها لتلبي احتياجات المجتمع المحلي.