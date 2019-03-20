انعقاد الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية بالمجلس المحلي في سيئون

ناقش الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية بالمجلس المحلي بمديرية سيئون برئاسة مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي محمد عوض العامري عمليات تشغيل الحدائق وتنظيم السوق.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المهندس حسين بامخرمة مناقشة المحضر السابق للإعلان عن مشاريع البرنامج الاستثماري لعام 2019، وكذلك التأكيد على استمرارية عملية تنظيم السوق وإقرار تشكيل لجان خاصة بالمناقصات.

وشدد اجتماع الهيئة الإدارية على التخطيط لعقد لقاء مع مدير عام هيئة الأراضي لمناقشة القضايا المتعلقة بالعقار بالمديرية. وراجعت الهيئة الإدارية العقود الخاصة بتشغيل الحدائق مع تكليف المدير العام بالمديرية باتخاذ ما يلزم في ذات الشأن.

وأكد المشاركون في الاجتماع على تحسين الموارد المالية وضمان توريد كل الموارد المالية الخاصة بالمديرية.