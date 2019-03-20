حملة أمنية بالمكلا تحصد ارتياحا شعبيا غير مسبوق

قام صباح اليوم مدیر عام ادارة الاشغال والطرقات بمديرية المکلا م/خالدمبارك بن صالح وبمشاركه م/خالد الجابری. ومدیرمنطقة دیس المکلا والطاقم وقسم المخالفات بإدارة امن المکلا. وتمت ازاله العشوائيات والمقهي والمطاعم امام مستشفى البرج وحولیها والدی تعرقل حرکه السیر ومن ما ادا الى تضيق الشارع ولقيت الحمله ترحيب شعبي اوساط اهل المنطقة. وقال مواطنون نحن اهل المنطقة مستبشرین بخیر من مثل هولا الرجال الدین یعملون للیل بنهار لخدمه وراحه اهلهم بمدیریه المکلا ونشکر م/خالد وجمیع طاقمه ورجاله بما قاموبه من الحملات ونتمن ى ان لاتتوقف کما نتمنى باقامت حمله على كل من بیع القات من جوار البرج ورفع البساط من جوارالحدیقه. وختموا حديثهم بالقول، نرفع لكم تقدیرنا وشکرنا واحترامنا لکم بماقمتم به عنی وعن اهالي منطقه دیس المکلا الشیخ سعیدفرج بن الشیبه الجعيدی.

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