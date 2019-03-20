وفد الإنتقالي برئاسة الزبيدي يزور مقر الخارجية الروسية

زار وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي، برئاسة اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، اليوم الأربعاء، مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو، حيث تداول ناشطون، صوراً للزبيدي ومرافقوه لحظة دخولهم المبنى .

وكانت مصادر بدائرة الشئون الخارجية للمجلس قد كشفت ان قيادة المجلس الانتقالي التي تزور روسيا ستلتقي اليوم بنائب وزير الخارجية الروسي "سيرغي ريابكوف" .

وذكرت المصادر ان اللقاء يأتي ضمن جهود قيادة المجلس الانتقالي للتعريف بالمجلس ودوره في صناعة السلام ومحاربة الارهاب في اليمن، وسعيه الى استعادة الدولة الجنوبية التي تشكل ضمان اساسي في عملية السلام باليمن والمنطقة والعالم .

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ووصل الزبيدي والوفد المرافق له مساء الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل تستغرق عدة أيام، تلبية للدعوة التي وجهت له من وزارة الخارجية الروسية.

ويُجري اللواء الزُبيدي، خلال الزيارة عددا من اللقاءات الهامة مع عدد من كبار المسؤولين الروس في وزارة الخارجية، ومجلس الدوما الروسي، سيتم خلالها مناقشة كافة القضايا المرتبطة بالقضية الجنوبية، وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

تجدر الإشارة إلى أنه يرافق اللواء الزبيدي خلال زيارته، رئيس الجمعية الوطنية اللواء احمد بن بريك، ورئيس هيئة التفاوض الدكتور ناصر الخبجي وعضوي هيئة الرئاسة عدنان الكاف والمحامية نيران سوقي، ود.عبدالسلام حميد، عضو الجمعية الوطنية .