مؤسسة يمن تيم للتنمية تختتم برنامج "إنطلاقة" للتنمية المجتمعية الريفية بالحديدة

اختتمت مؤسسة يمن تيم للتنمية وبتنفيذ معهد لانتك للتدريب والتأهيل برنامج ( إنطلاقة) للتنمية المجتمعية الريفية وذلك بتدريب وتأهيل 250متدربة في مجال ( الخياطة - الكوافير - الأشغال اليدويه - الأسعافات الاوليــة - النقــش ) لمديرية السخنة لقرى مدمن وبني هديش والحجمه .

وهدف البرنامج الى إكساب المتدربات مهارات ومعارف في عددا من المجالات مما يساعدهن في فتح اعمالهن الخاصة .

وأوضحت مسؤولة المشاريع في المؤسسة زهراء الأهدل ، الى أهمية هذا البرنامج للمجتمع المحلي ، حيث تم تصميم البرنامج التدريبي بحسب الاحتياجات ووفق معايير لتمكين المستهدفات البرنامج من الحصول على المهارات والخبرات والمعارف اللازمة التي تمكنهم من القيام بأعمالهم وتنفيذ مشاريعهم المستقبلية بفاعلية.

تجدر الإشارة الى ان مؤسسة يمن تيم للتنمية تسعى الى تنويع مشاريعها بما يخدم المجتمعات المحلية حيث نفذت العديد من المشاريع في عدة مجالات خلال الفترة الماضية بالشراكة مع شركائها المحليين .