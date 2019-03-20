عصام الكثيري يدشن المعرض الـ5 لمنتجات المرأة

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم المعرض الخامس لتسويق وترويج منتجات المرأة الذي نظمه اتحاد نساء اليمن فرع وادي حضرموت والصحراء بالشراكة مع إدارة تنمية بالإدارة العامة للبحوث التنموية وإدارة المرأة العاملة وإدارة تنمية المرأة والطفل بمكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بحضرموت الوادي والصحراء وجمعية المستقبل لتنمية المرأة بتريم ومؤسسة مبادرون للتنمية . وتعرف وكيل المحافظة من رئيسة اتحاد نساء اليمن بالوادي والصحراء فاطمة النربي بأن المعرض الذي سيستمر على مدى يومين يهدف الى تنمية قدرات المرأة المحلية وزيادة الطاقة الانتاجية لديها وترويج منتجاتها من مخرجات الدورات الحرفية Advertisements والمهنية وتوعيتها بأهمية التعليم وتحفيزها على حب العمل الجماعي وإخراج المرأة إلى سوق العمل وإبراز ابداعاتها في الاعمال الحرفية واليدوية وتسويقها . ويشارك في المعرض الذي يأتي تحت شعار ( المرأة عطاء وانجاز) اكثر من 70 امرأة وجناح تسويقي للمنتجات المحلية والإبداعية والحرفية والمنزلية والحرفية والمهنية من مديريتي سيئون وتريم والنازحات والعائدات من الاغتراب . حضر الافتتاح مديرا عموم مكتبي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والثقافة بالوادي والصحراء عبدالله باجهام وأحمد بن دويس ومدير عام الأمن بوادي حضرموت والصحراء العميد مبارك العوبثاني وعدد من المهتمين.

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