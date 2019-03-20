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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الاربعاء، الموافق 20 مارس 2019م، وهي كالتالي: 

وزير الإعلام: مليشيا الحوثي ماضية في تنفيذ أجندة إيران
https://www.alyamanalaraby.com/372946

سلمان للإغاثة يوزع 200 سلة غذائية في مخيمات النزوح بمديرية الحزم بالجوف
https://www.alyamanalaraby.com/372956

مناقشة الدراسات الفنية لإنشاء استديو إنتاج تلفزيوني بوادي حضرموت 
https://www.alyamanalaraby.com/372957

وكيل حضرموت يوجه بسرعة انجاز مشروع طريق رسب – ساه
https://www.alyamanalaraby.com/372958

الكثيري يتفقد سير الأعمال الجارية بمشاريع سفلتة عدد من الشوارع بسيئون
https://www.alyamanalaraby.com/372959

أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم الاربعاء
https://www.alyamanalaraby.com/372966

ننشر أسعار بعض الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم في صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/372969

استقرار أسعار الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم في حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/372968

مصرع خبير حوثي في زراعة الألغام بقصف مدفعي للجيش غرب تعز
https://www.alyamanalaraby.com/372974

تعز .. طلاب يبتكرون روبوتاً لكشف الألغام الحوثي بتشجيع إماراتي
https://www.alyamanalaraby.com/372985

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المساحة الجيولوجية تجري دراسة جيوبيئية على الخامات المعدنية بالديس الشرقية
https://www.alyamanalaraby.com/372995

الميليشيات تنقل صواريخ باليستية ومعدات عسكرية إلى الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/373000

أدباء الجنوب والمجلس الإنتقالي ينظمان ندوة حول رائدة الصحافة النسائية بالجزيرة العربية
https://www.alyamanalaraby.com/373001

قتلى وجرحى من عناصر المليشيا بغارات للتحالف في باقم بصعدة
https://www.alyamanalaraby.com/373003

خطة أممية جديدة للإنسحاب من الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/373022

مليشيا الحوثي تعاود قصف مقر الفريق الحكومي في الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/373025

مصدر في الحكومة يكشف حقيقة وجود تقدم في ملف إعادة الانتشار
https://www.alyamanalaraby.com/373027

محافظ الحديدة: الميليشيا إستقدمت تعزيزات من خمس محافظات
https://www.alyamanalaraby.com/373031

اليمنيون يحتفلون بذكرى عاصفة الحزم في وسم #يوم_26مارس_انقاذ_وطن
https://www.alyamanalaraby.com/373038

وكيل وزارة الإعلام يحذر من إستمرار حوثنة المؤسسات التشريعية والتنفيذية
https://www.alyamanalaraby.com/373047

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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