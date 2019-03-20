الاتفاق على دراسة وبحث الأحجار الكريمة في إحدى مناطق المكلا

أنهت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت إجراءات توقيع عقد جديد لدراسة وبحث الأحجار الكريمة والشبه كريمة وذلك لمشروع الباحث والمستثمر عامر متاهم العكبري. وجرى توقيع العقد في مقر الهيئة بحضور المهندس صلاح أحمد بابحير مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت، ومستشار الهيئة المهندس عبدالله سويد، والمهندس محمد الماعزي مدير إدارة التقييم والترويج ومدير مكتب المدير العام بالهيئة. ويستهدف الاتفاق الجديد دراسة وبحث الأحجار الكريمة والشبه كريمة في الوديان الواقعة بالطرق القبلية ضمن مديرية أرياف المكلا في محافظة حضرموت. وتعد تلك المشاريع التي تشجعها الهيئة لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة وتساهم في مساعدة الخريجين والباحثين في المجال الجيولوجي لإيجاد فرص عمل والقضاء على البطالة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينتظر من خلال نتائج الدراسة والبحث بناء مشاريع استراتيجية والاستثمار فيها والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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