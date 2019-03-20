اليمنيون يحتفلون بذكرى عاصفة الحزم في وسم #يوم_26مارس_انقاذ_وطن

أطلق نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، هاشتاج بوسم "يوم 26 مارس انقاذ وطن" إحتفاءاً بذكرى إنطلاق عاصفة الحزم التي أطلقتها دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية وإنهاء إنقلاب ميليشيا الحوثي المدعوم من إيران .

وتفاعل عشرات الإعلاميين والمغردين والسياسيين مع الهاشتاج، وتنوعت تغريداتهم بين الإشادة والتذكير بأهمية هذا التدخل في إنقاذ اليمن والمنطقة من المد الفارسي ومن تحويل صنعاء إلى العاصمة الرابعة لإيران في المنطقة .

وقال الإعلامي المؤتمري، كامل الخوداني، "قلناها ونكررها من كانت قضيته الوطن فالوطن حي الى يوم القيامة .. التحالف تدخل لإنقاذ اليمن والمنطقة بكاملها من مشروع ايراني فارسي خبيث" .. مؤكداً أن الحوثي مجرد اداه ولولا احتلاله لصنعاء لما تدخل التحالف .

وأضاف "لهذا نكررها ونعيدها الحوثي عدوان والتحالف انقاذ مهما حدث من قصور".

وقال في تغريدة أخرى "للمتفلسفين الحلوين اللي بيعتبروا الحديث عن تدخل التحالف تطبيل .. التحالف قام بواجبه وسلب الحوثي كل عوامل قوته المطارات، الموانئ، السلاح الثقيل، الطائرات الثروات، حرر تسع محافظات ونصف الحديدة نصف تعز وطيرانه قضى على معظم مقاتلي الحوثي يالله اشتحطوا وحرروا الباقي" .

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أما المغرد فؤاد شرف، فقال مخاطباً الميليشيات "عندما تصادر حقي كيمني كي تمنح لمن اتبعك، عندما تريد فرض مقدساتك على الجميع وتقنع اتباعك بأن مصير الجنة والنار في يدك، عندما دسيت معتقداتك للجيل القادم لتسميم أفكارهم، عندما تقوم بايديولوجية المجتمع وتغيير معتقداتهم، هذه التصرفات هي الاحتلال الحقيقي لي ولوطني" .

بدوره قال المغرد محمد،علي،البيضاني -قحطاني- "عندما انطقلت عاصفة الحزم كان سلامة المواطنين من أولويات التحالف، لأن ليس من مصلحته تأليب الرأي العالمي عليه" .

وأضاف "الحوثي حول المدارس إلى ثكنات عسكرية، حول البيوت إلى مخازن أسلحة، الإصلاحي أشتغل رفع احداثيات مغلوطه للتحالف" .

حساب اليمن الآن على تويتر، قال "يوم سيخلده التاريخ، وقوف الأشقاء الي جانب اليمن أرضاً وإنسانا ضد قوي الغزو والإجرام والإرتهان من الكهنوتيين الظلاميين" .

وأكد أن على اليمنيين توحيد صفوفهم بجانب اخوانهم العرب لتحرير ماتبقى من اليمن تحت سيطرة المليشيات الايرانية وكفاهم تخاذل ومناكفات وحزبيات مقيته فليستغلوا نجدة اخوانهم العرب وفي المقدمة المملكة العربية السعودية" .