قتلى وجرحى من عناصر المليشيا بغارات للتحالف في باقم بصعدة

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم الاربعاء مستهدفة آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال البلاد. وقالت مصادر "الخليج 365" ان غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وآليات لمليشيا الحوثي في مديرية باقم بمحافظة صعدة. وأكدت المصادر إن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف المليشيا الانقلابية كما أسفرت عن تدمير آليات. وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال .

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