أدباء الجنوب والمجلس الإنتقالي ينظمان ندوة حول رائدة الصحافة النسائية بالجزيرة العربية

ينظم إتحاد أدباء وكتاب الجنوب في العاصمة المؤقتة عدن، بالتنسيق مع المجلس الإنتقالي الجنوبي، غداً الخميس، ندوة بعنوان "ماهية نجيب.. رائدة الصحافة النسائية في الجزيرة العربية".

وسيحاضر في الندوة ، التي ستقام في المكتبة الوطنية بمدينة كريتر في العاصمة عدن ، كلٌ من رئيس فرع عدن لاتحاد أدباء وكتاب الجنوب نجمي عبد المجيد، والصحافية المعروفة نادرة عبد القدوس.

وتعتبر هذه الندوة أول تعاون حقيقي بين المجلس الانتقالي الجنوبي واتحاد ادباء وكتاب الجنوب فرع عدن.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إشهار إتحاد أدباء وكتاب الجنوب، في شهر فبراير الماضي، بمشاركة كوكبة من المثقفين والأدباء الجنوبيين.