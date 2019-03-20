الميليشيات تنقل صواريخ باليستية ومعدات عسكرية إلى الحديدة

كشفت مصادر عسكرية، عن قيام ميليشيا الحوثي الإنقلابية، المدعومة من إيران، خلال اليومين الماضيين بنقل صواريخ باليستية ومعدات عسكرية ثقيلة إلى مدينة الحديدة، محملة في شاحنات مخصصة لنقل قطع غيار المركبات والآليات .

وأضافت المصادر، أن هذه الكميات من الصواريخ والمعدات الثقيلة دخلت عبر ميناءي الصليف، وراس عيسى قادمة من إيران ، وأن المليشيات شرعت قبل دخولها إلى الموانئ بتفكيكها، ونقلها في شاحنات مخصصة لنقل قطع غيار المركبات والآلات الثقيلة، ثم يعمل فريق من الخبراء الإيرانيين الموجودين في الحديدة وصعدة على تجميعها تمهيداً لاستخدامها.

وقال المتحدث بأسم الجيش الوطني، العميد ركن عبده مجلي، أن ما تقوم به المليشيات في هذه المرحلة يشير من الجانب العسكري إلى أنها مستمرة في تهديد أمن اليمن والمنطقة، وأنها لن تستجيب لصوت العقل والمنطق لعقد السلام، إضافة إلى أنها تعد عدتها لتنفيذ مهام عسكرية مختلفة، بحسب تصريحاته لـ"الشرق الأوسط".

وتوقع مجلي رد فعل لمجلس الأمن خلال الأيام المقبلة بعد ارتفاع الانتهاكات الحوثية ورصدها من منظمات دولية شملت القتل العشوائي، وخرق اتفاق السويد.

وشدد على أن التهديدات الحوثية تعد تمرداً واضحاً على كل الاتفاقات والالتزامات التي تعهدت بها المليشيات في السويد، واستمرارها في تهريب المعدات العسكرية والصواريخ والطائرات المسيرة دليل واضح على ذلك، لافتاً إلى أن تمادي المليشيات جاء نتيجة الصمت الدولي والأمم المتحدة على الانتهاكات السابقة كافة.