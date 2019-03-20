المساحة الجيولوجية تجري دراسة جيوبيئية على الخامات المعدنية بالديس الشرقية

قام فريق الجيولوجيا البيئية بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت، أمس، بعمل دراسة جيوبيئية على الخامات المعدنية بمناطق الديس الشرقية و الريدة والحافة بمديريتي الديس الشرقية و الريدة قصيعر محافظة حضرموت.
ضم فريق العمل،المهندس حسن باراس و المهندس عفيف العظمي ورافقهم خلال أخذ العينات، مندوب شركة ثري اس مينرال المحدودة صابر باصالح.
و درس الفريق، النواحي الجيولوجية البيئية لمعدن الجبس و كيفية الاستخراج دون الأضرار بالجوانب البيئية بمنطقة الديس الشرقية، و كذلك تمت دراسة صخر الحجر الجيري بمنطقة الريدة والأخذ بعين الاعتبار جميع النواحي الجيو بيئية وعملية الاستخراج. كما تم دراسة خام البوزلانا بمنطقة الحافة بمديرية الريدة قصيعر و كيفية التعامل بالطرق الحديثة في الاستخراج و الحفاظ على الخامات من عشوائية الاستخراج. وأخذ الفريق الجيولوجي جميع البيانات الحقلية على أن يتم تحليل البيانات و ترجمتها إلى تقارير وجميع الخامات تم تحديدها لشركة ثري اس مينرال المحدودة.
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