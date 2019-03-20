مصرع خبير حوثي في زراعة الألغام بقصف مدفعي للجيش غرب تعز

لقي قيادي بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه إلى جانب آخرين بقصف مدفعي شنته قوات الجيش في محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

واستهدفت مدفعية الجيش اليمني أحد فرق زراعة الألغام التابعة لميلشيا الحوثي الانقلابية بالتبة السوداء، شرقي جبل المنعم في جبهة الضباب، وأسفر القصف عن مصرع قائد الفريق الهندسي التابع للميلشيا المدعو أبو ماجد، ومرافقه المدعو رياض الوازعي، أثناء قيامهم بعملية زرع جديدة في المواقع ذاته.

من جهة أخرى، قتل أربعة عناصر من ميلشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة زرعتها الميلشيا في وقت سابق بمواقع غربي مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.

وقالت مصادر ميدانية لموقع "سبتمبر نت"، إن "عناصر الميليشيا الأربعة قتلوا بانفجار عبوة ناسفة في تبة القاعدة بمنطقة جبل حبشي، زرعتها الميليشيا في وقت سابق".