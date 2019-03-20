الكثيري يتفقد سير الأعمال الجارية بمشاريع سفلتة عدد من الشوارع بسيئون

نظم وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري الثلاثاء زيارة تفقدية لسير الأعمال الجارية بمشروعي إعادة سفلتة المدخل الغربي لمدينة سيئون ( طريق سيئون تريس ) ، وسفلتة طريق شارع الرئاسة وصولا إلى الخط الدولي الممولة من نسبة وادي حضرموت من مخصص المحافظة من مبيعات النفط.

واستمع وكيل المحافظة ومعه مدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري إلى شرح واف عن سير العمل في مشروع سفلتة طريق سيئون تريس بطول 11 ألف متر مربع ، والاستعداد للبدء في سفلتت مشروع الطريق الممتد من شارع الرئاسة إلى الخط الدولي بطول كيلو ونص .

وشدد الكثيري على مضاعفة الجهود لانجاز تلك المشاريع خلال الفترة الزمنية المحددة وفقا للمعايير الفنية لتقديم خدمة للمواطنين وتخفيف العبء عنهم من الازدحام المروري في شوارع المديرية .