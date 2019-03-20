وكيل حضرموت يوجه بسرعة انجاز مشروع طريق رسب – ساه

شدد وكيل حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي على مضاعفة الجهد لانجاز مشروع طريق رسب – ساه خلال الفترة المحددة لتخفيف العبء على المسافرين ومركباتهم كون الطريق ستوفر عليهم وقت زمني عند انتهاء المشروع . جاء ذلك خلال زيارته التفقدية الثلاثاء للاطلاع على الأعمال الجارية بالمشروع الممول من نسبة حضرموت من مبيعات النفط. واستمع السعيدي برفقة مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بوادي وصحراء حضرموت عبدالله نصر، إلى شرح من المقاول المنفذ للمشروع حول الأعمال الجارية في بناء الجسور والعبارات، وأعمال الشق الصخري التي تمثل قرابة ١٠ كيلو متر من بين ٢٢ كيلومتر مساحة للمشروع .

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