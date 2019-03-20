مناقشة الدراسات الفنية لإنشاء استديو إنتاج تلفزيوني بوادي حضرموت

ترأس وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري،امس اجتماعا بمدينة سيئون لمناقشة تصور لمشروع إنشاء استديو إنتاج تلفزيوني، بمواصفات حديثة في مدينة سيئون، في إطار اهتمام السلطة المحلية بالأجهزة الإعلامية الرسمية والخاصة .

وتطرق اللقاء الذي ضم مدير عام مكتب وزارة الثقافة بالوادي والصحراء أحمد بن دويس، ونائب مدير عام إذاعة سيئون لشئون الإنتاج التلفزيوني مرعي فضل عبدالله، ومدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بديوان الوكيل جعفر بلفاس والمختص في مجال التصوير والإخراج التلفزيوني خالد جود، إلى أهمية المشروع كنواة لإنشاء قناة فضائية خاصة بوادي حضرموت، للاهتمام بهموم ومشاكل المواطنين من خلال تنفيذ برامج حيادية تهم المجتمع وللاستفادة من خبرات أبناء حضرموت الصحفيين والإعلاميين وتنمية مهاراتهم وإبراز إبداعاتهم من خلال المشروع.

وعبر الكثيري عن إعجابه بفكرة المشروع لدوره في صقل جميع المواهب المحلية وإبراز المزايا السياحية والثقافية والعادات والتقاليد والموروث الشعبي والتاريخي لحضرموت ، موجها بإدراجه ضمن المشاريع المستقبلية الممولة من نسبة وادي حضرموت من مخصص المحافظة من مبيعات النفط.