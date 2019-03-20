سلمان للإغاثة يوزع 200 سلة غذائية في مخيمات النزوح بمديرية الحزم بالجوف

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،أمس، 200 سلة غذائية، تزن 14 طناً و800 كيلو غراماً في مخيمات النزوح بمديرية الحزم بمحافظة الجوف. وذكر المركز في بيان له، أن السلال الغذائية استفاد منها 1,200 فرد. وكان المركز وزع أول أمس مساعدات غذائية على المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة المكلا. ويتضمن المشروع توزيع 850 سلة غذائية لفئة المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، بالتنسيق مع مكتب وزارة الشؤون بساحل حضرموت.

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