وزير الإعلام: مليشيا الحوثي ماضية في تنفيذ أجندة إيران

قال وزير الإعلام معمر الإرياني، الثلاثاء، إن الأحداث والتجارب التي شهدها اليمن منذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية تثبت بأنه لا حل للأزمة اليمنية إلا باستكمال استعادة الدولة من مليشيا إرهابية لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة.

وأضاف الإرياني أن التنصل المتكرر لمليشيا الحوثي عن الاتفاقات وتحديها السافر للإرادة الشعبية وقرارات المجتمع الدولي يؤكدان أنها لن ترضخ للسلام وماضية في تنفيذ أجندتها خدمة لمصالح داعميها في إيران.

وأشار إلى أن عرقلة الحوثيين تنفيذ اتفاق السويد بعد مضي أكثر من 3 أشهر على توقيعه، ورفضها الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، وعدم تطبيق اتفاق تبادل الاسرى والمختطفين أو التفاهمات بشأن تعز، هي أحدث سلسلة من مراوغات الحوثيين المعتادة منذ انقلابهم على السلطة الشرعية بدعم إيراني واضح وصريح.

وكشف تحالف يمني معني برصد انتهاكات حقوق الإنسان بداية الشهر الجاري عن آلاف التجاوزات التي خلفها الانقلاب الحوثي على اليمنيين خلال 4 سنوات.

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وخلال مشاركته في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية أطلق التحالف اليمني لرصد الانتهاكات (رصد) التقرير العام للأوضاع الحقوقية بالبلاد خلال 4 سنوات.

وأعلن التحالف مقتل وإصابة 35 ألفا و26 مدنيا بينهم نساء وأطفال ومسنون، خلال الفترة من 21 سبتمبر/أيلول 2014 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تصدرت قائمة الانتهاكات بقتل 9 آلاف و16 مدنياً، وإعاقة أكثر من 22 ألفا و187 آخرين، في مختلف المحافظات اليمنية.