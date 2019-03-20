الإمارات تكافح حمى الضنك في عدن بحملة رش واسعة

أكدت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" حرصها على مكافحة حمى الضنك التي انتشرت مؤخرا في عدن.

وفي هذا الإطار، التقى محمد الشحي، ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الثلاثاء، رشاد شائع وكيل محافظة عدن، حيث تمت مناقشة آلية تنفيذ حملة رش واسعة لمدة أسبوع في جميع مديريات المحافظة لمكافحة "حمى الضنك".

وأكد الشحي، خلال اللقاء، استعداد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتوفير الاحتياجات اللازمة للحملة التي تستهدف حماية المواطنين اليمنيين من مخاطر حمى الضنك.

من جانبه، أشاد وكيل محافظة عدن بجهود فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، معربا عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني في المجالات كافة.

وكانت دولة الإمارات قدمت عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" دعما نوعيا على فترات مختلفة في إطار جهودها للتصدي لـ"حمى الضنك" تمثل في افتتاح مركزا في مستشفى الجمهورية عام 2015، وتزويد السلطة المحلية بآليات رش في 2016، إضافة إلى افتتاح مركز خاص بحمى الضنك في تعز العام الماضي.