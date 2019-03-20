بالفيديو.. هذا ما يفعله جنود الحد الجنوبي في ساحة القتال

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "تويتر" فيديو لجنود الحد الجنوبي في ساحة القتال، ويظهر في الفيديو أحد أبطال الحد الجنوبي أثناء اطلاقه النيران اتجاه الميليشيات الحوثية على الحدود.

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