محمد آل جابر: هذا الفرق بين حكومة هادي والحوثيين

قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر ان حكومة هادي تستمر بتأكيد حرصها على الشعب بالأفعال بينما جماعة الحوثي تقتل الشعب.

وكان آل جابر يعلق على رئيس الحكومة معين عبدالله الملك حيث قال معين: ‏تعمل الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها بما يكفل استمرار تقديم الخدمات الطبية والوقائية للمواطنين،وفي إطار هذا الالتزام وبتوجيهات من فخامة الرئيس،تستكمل الحكومة دفع مرتبات الأطباء وموظفي القطاع الصحي لشهري يناير وفبراير وبصورة منتظمة في سائر المحافظات بمافيها الخاضعة لسيطرة الإنقلاب.

‏واضاف جابر: تستمر الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف بتأكيد حرصها بالأفعال على إنقاذالشعب اليمني في كل اليمن بدفع الرواتب للقطاع الصحي بعد رواتب ‎#الحديدة بينما تستمر الميليشات الحوثية المدعومة من ايران في قتل الشعب اليمني وإجاعته رافضة السلام وتنفيذ الاتفاقيات وآخرها اتفاقيات ‎ستوكهولم.