تداول نشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "تويتر" فيدي لأحد ضباط الحد الجنوبي يؤكد فيها استمرار حربهم وتضحياتهم من أجل الوطن في الحد الجنوبي للقضاء على الميليشيا الحوثية، وفقاً لأوامر الملك سلمان. وجه أض ضباط الحد الجنوبي رسالة

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ضابط من الحد الجنوبي يوجه رسالة للملك سلمان والحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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