بالفيديو.. جندي بالحد الجنوبي يبعث رسالة بعد بتر يده تدهش الجميع

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" فيديو لأحد جنود الحد الجنوبي، بعد إصابته وبتر يده. وقال خلال الفيديو "إن كل رصاصى تدخل في جسد أي عسكرى بالحد الجنوبي حماية لك ولأسرتك ولأمن الوطن بأكمله". وتداول النشطاء الفيديو مؤكدين أنه رسالة للحوثيين وإيران أن جنود الحد الجنوبي على استعداد لتقديم حياتهم من أجل الحفاظ على الأبرياء.

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