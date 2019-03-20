مسلح يهاجم مصلين في لحج

هاجم شخص مسلح، مساء الثلاثاء، عددا من المصلين، عقب تأديتهم صلاة العشاء، بمحافظة لحج، شمالي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، لسبب مجهول، ما أسفر عن إصابة شخص واحد.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر أمنية، أن المسلح فتح نيران سلاحه الآلي، على المصلين أثناء خروجهم من أحد مساجد منطقة ”خيرة كلد“ في مديرية حبيل جبر، بمحافظة لحج، عقب تأديتهم صلاة العشاء، ليصاب أحد المصلين بأكثر من طلقة نارية، فيما لم تتسبب بقية الطلقات بوقوع أي إصابات أخرى.

وذكرت المصادر أن قوات ”الحزام الأمني“ في قطاع مناطق يافع العليا، بمحافظة لحج، والتي تقع ضمن نطاقها مديرية حبيل جبر، تمكنت من القبض على المسلح، بعد مطاردته وحصاره في أحد جبال المنطقة.

وطبقًا للمصادر، فإن الجاني يخضع حاليًا للتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية، لمعرفة دوافع فعلته، قبل أن يتم تسليمه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.