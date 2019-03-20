شكرا لقرائتكم خبر عن فرار جماعي للحوثيين بشكل مفاجئ واختفاء تام للمليشيات من النقاط "ماذا يحدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أكدت مصادر مطلعة فرار عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية من بعض نقاط مليشيا الحوثي المنتشرة في محافظة إب بعد محاولات اجبارهم للتوجه لجبهات القتال.

وأضافت مصادر بأن المليشيا الحوثية وجهت بتخفيف عدد من النقاط الحوثية بعدد من المديريات وذلك بهدف نقلهم إلى جبهات القتال الحوثية بعد تلقيهم خسائر بشرية كبيرة في مختلف الجبهات.

وبحسب المصادر فقد فرت عدد من مسلحي المليشيا الحوثية في نقطة تابعة لها بمنطقة الدحثاث المدخل الرئيسي لمدينة جبلة جنوب غرب مدينة إب بعد أن أصدرت مليشيات الحوثي توجيهاتها بنقل افراد النقطة الي الجبهات.

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وفي موضوع آخر أقدم مسلح يدعى رائد دعجان على خطف الشاب أمجد رائد من أهالي مدينة جبلة والذي يعول أسرته عبر عمله في قيادة دراجة نارية حيث قام المسلح بنقل الشاب أمجد بإتجاه قرية الوقش واثناء منتصف الطريق أقدم الخاطف بضرب المختطف بشكل عنيف ومبرح وأشهر في وجهه السلاح وهدده بالقتل.

وتكررت حوادث الاختطافات بقوة السلاح بمديرية جبلة في ظل فوضى وفلتان أمني تشهده جبلة وتقوده مليشيا الحوثي الانقلابية، ومعه زادت حدة الجرائم اليومية وأعمال القتل والسطو والنهب لممتلكات المواطنين العامة والخاصة.