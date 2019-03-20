شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع اليمني للإصلاح يعلن موقفه من وصول الشيخ الحجوري إلى مأرب .. تفاصيل هامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

رحب حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب - شرق اليمن - بوصول الشيخ يحيى الحجوري إلى المحافظة للإشراف على مركز لتعليم الحديث والسنة في المحافظة.

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وقال رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح في المحافظة " عبدالواحد دهمش " إن إصلاح المحافظة يرحب بجميع اليمنيين بمحافظة مأرب ومن ضمنهم الشيخ الحجوري وجميع طلابه.

وأضاف " دهمش " في تصريح صحفي " القطيعة ليس من منهجنا بل جسر التواصل مفتوح مع كل الهيئات والكيانات اليمنية على حد سواء وعندنا ثقة كبيرة أن الشيخ الحجوري سيكون حلقة وئام وإخاء بين كل اليمنيين مضيفا "لن يفرقنا أحد أو يشق صفنا أحد فالكل يعي الظرف والمرحلة التي نمر بها جميعا ونحن على سفينة واحدة وإن غرقت لن ينجو منها أحد.

ووصل الشيخ الحجوري مطلع الشهر الجاري إلى قرية العمود بمديرية الجوبة - جنوب غرب محافظة مأرب بعد استكمال بناء مركز جديد سيقيم فيه الشيخ الحجوري وطلابه بعد بقاءه في مكة المكرمة قرابة 5 سنوات.