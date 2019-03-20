شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مفاجئة للرئيس هادي إلى دولة الإمارات.. ومصادر تتوقع الوجهة التي سيغادر أبوظبي إليها بشكل دائم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر سياسية رفيعة ان هناك ترتيبات لزيارة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى دولة الامارات العربية المتحدة ،في القريب العاجل، لبحث التطورات.

وتوقعت المصادر عودة هادي الى عدن ودعوته مجلس النواب للانعقاد وفقا لموقع براقش نت.

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