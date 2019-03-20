شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "الصورة " التي فاجأ الرئيس الراحل " صالح " خصومة بنشرها قبيل اسابيع من سقوط "صنعاء" وفجرت مخاوف وتوجسات الاخيرين ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تداول ناشطون في مواقع التواصل صورة لافتة نشرها الرئيس الراحل " صالح " قبيل اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء في 21سبتمبر 2014م واثارت حينها جدلا واسعا كما فجرت شكوكا ومخاوف لدى خصوم صالح .

وتظهر الصورة الرئيس الراحل جالسا في مجلس شعبي تقليدي لكن اللافت كان احتزامة لجنبية اشتهر بكونها جزء من تقاليد العائلات الهاشمية أو ما يطلق عليهم بـ" السادة" وحينها ثارت شكوك متصاعدة سرعان ما تحولت لمخاوف وتوجسات من كون صالح تعمد التوجيه بنشر الصورة كرسالة منه لخصومه بأنه سيتحالف مع جماعة الحوثي التي تضمر الكثير من الضغائن لقيادات حزب الاصلاح والقائد العسكري علي محسن الأحمر .