شكرا لقرائتكم خبر عن السائق المتسبب في وفاة اللواء العمودي يكشف حقيقة خطيرة لما حدث والنيابة العامة تقرر حبسه فوراً ..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قررت النيابة العامة في منطقة الطالبية والعمرانية المصرية، حبس السائق المتسبب فى وفاة اللواء ركن عبدالله عبدالقادر العمودي، مساعد وزير الدفاع اليمني للموارد البشرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقتل الخطأ، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.



وكشفت التحقيقات، عقب معاينة موقع الحادث، وسؤال شهود الواقعة، أن العميد ركن عبد القادر العمودى، مستشار وزير الدفاع اليمني، صدمته امس الاثنين سيارة ربع نقل، محملة بأسطوانات بوتاجاز بشارع كعابيش بمنطقة فيصل، محل سكنه، أثناء شرائه احتياجات المنزل.

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وأضافت التحقيقات، أن الأهالي حاولوا إنقاذه ونقلوه للمستشفي، وتبين أنه مصاب بجروح في مناطق متفرقة من الجسد وفي حالة خطرة، ولفظ أنفاسه متأثرة بإصابته.

وألقت قوات الأمن القبض على السائق المتسبب في الحادث حيث استمع رجال المباحث لأقواله بقسم شرطة الطالبية بالجيزة.

وقال السائق المحتجز بقسم الطالبية إنه لدى رجوعه للخلف للدوران في طريقه لمستودع أسطوانات بوتاجاز بشارع كعبيش، لم يلاحظ وقوف أي شخص بالخلف.

واضاف ، (بحسب وسائل اعلام مصرية) ً: "أنا كملت في طريقي لأن ماكنش فيه حاجة "ماكنش قصدي.. الأنابيب مخلياني مش شايف اللي ورايا".