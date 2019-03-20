شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يوجه للحوثيين قبل قليل خمس غارات قاتله .. «شاهد تفاصيل ما حدث واسماء المواقع المستهدفة» والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي ، مساء اليوم الثلاثاء، 5 غارات جوية على مواقع المليشيات الحوثية بمديرية كتاف في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وأسفرت الغارات، عن مقتل وجرح عدد من مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وتدمير دوريات عسكرية.
وتشهد مديرية كتاف مواجهات عنيفة متكررة، تمكنت خلالها قوات الجيش من إحراز تقدم في عدة مناطق بإسناد من مقاتلات التحالف العربي.
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