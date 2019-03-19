شكرا لقرائتكم خبر عن قرار ملكي جديد ومفاجئ بشأن الأمير محمد بن سلمان .. شاهد (التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، 4 مشاريع ترفيهية في العاصمة السعودية الرياض، قيمتها 86 مليار ريال، ما يعادل 23 مليار دولار. وتشمل المشاريع متنزهاً ومضماراً رياضياً ومركزاً للفنون.

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