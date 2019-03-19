شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح عاجل لأمريكا قبل قليل عن تسليم الحوثي للحديدة.. "ماذا حدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت قنوات تلفزيونية قبل قليل خبر عن وكالة أمريكية إعلان لقيادي حوثي بعدم تخليهم عن الحديدة مهما حصل. وقالت وكالة أسوشيتد برس الامريكية نقلا عن قيادي حوثي "لن نتخلى عن مدينة الحديدة" وأضاف وكالة أسوشيتد برس نقلا عن قيادي حوثي" وافقنا على سحب قواتنا من الحديدة بموجب اتفاق السويد لكننا سنظل مسيطرين على المنطقة".

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